Genoa, addio Andreazzoli: ufficiale l’arrivo di Thiago Motta

La notizia era nell’aria da giorni, ma soltanto ora è diventata ufficiale: il Genoa ha esonerato Aurelio Andreazzoli. Attraverso un comunicato sul sito ufficiale, il club rossoblù lo ha reso pubblico, mentre in serata, con un’altra nota ufficiale ha annunciato il nuovo allenatore: “Il Genoa Cricket and Football Club comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Thiago Motta, ex giocatore rossoblù nella stagione 2008/09 e reduce dai trascorsi nel Paris Saint Germain. Motta ha diretto la ripresa odierna degli allenamenti al Centro Sportivo Signorini. La presentazione ai rappresentanti degli organi d’informazione è prevista mercoledì 23 ottobre, alle 14:30, presso la sala stampa della sede sociale di Villa Rostan“.