Gattuso: “Napoli come Roma: tante radio e siti, meglio non pensare alle stron..te”

Gennaro Gattuso festeggia la vittoria raggiunta in extremis contro l’Udinese, ma non risparmia una bacchettata ai suoi. Ecco il commento del tecnico del Napoli a Sky: “I giovani di oggi devono imparare a smanettare meno. Si smanetta troppo sul telefonino, si leggono troppe robe. Difficile giocare in una piazza come Napoli, che è ai livelli di Roma. Ci sono tante radio e tanti siti, se le energie le mettiamo sul campo anziché leggere le stronzate in giro forse si può migliorare. Si deve stare sul pezzo e lavorare, poi faremo i conti”.