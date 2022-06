Garcia, l’ex Roma è il nuovo tecnico dell’Al Nassr in Arabia Saudita

Il tecnico prenderà il posto dell'argentino Miguel Angel Russo: per lui un contratto biennale

Ufficiale: Rudi Garcia torna in panchina. L'allenatore francese, ex Lille e Roma, è il nuovo tecnico dell'Al Nassr, in Arabia Saudita. Il 58enne ha firmato un contratto biennale con un ingaggio che, secondo i media locali, si aggirerà attorno ai 5,6 milioni di euro l'anno. Il mister è stato scelto al posto dell'argentino Miguel Angel Russo, arrivato al terzo posto nell'ultimo campionato.