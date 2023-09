Garcia: “Bello affrontare il Real Madrid, a Roma non mi fu permesso”

Il Braga, l'Union Berlino di Bonucci e il Real Madrid allenato dal grande ex Carlo Ancelotti; questi gli esiti dei sorteggi di Champions a Montecarlo per il Napoli di Rudi Garcia, che nel corso della conferenza stampa di oggi, in vista del match contro la Lazio, ha parlato degli avversari usciti dalle urne in quel di Montecarlo, con un particolare riferimento agli spagnoli e anche alla Roma: "Rispondo poi parliamo solo di Napoli-Lazio, per favore. Il sorteggio poteva essere migliore, ma anche peggiore. Il Real Madrid è tra i più grandi club al mondo, sono doppiamente contento di affrontarlo, è una grande squadra e poi è un giusto ritorno delle cose visto che nel 2015-16 avevo qualificato la Roma ed il sorteggio era contro la Roma ma non mi fu permesso di giocarla".