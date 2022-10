Galliani: “La squadra è sotto shock. Chiesto il rinvio della gara col Bologna”

Adriano Galliani, ad del Monza, ha annunciato che è stata fatta richiesta per il rinvio della gara tra i biancorossi e il Bologna. Queste le sue parole: "Sono contento per l’esito dell’intervento, ma abbiamo chiesto di rimandare la prossima gara di campionato. Ieri sera i nostri calciatori piangevano, ho parlato con Pessina al telefono per mezzora: la prima notizia che ci è arrivata è stata terribile. Sapevamo soltanto che Pablo era stato accoltellato, poi per fortuna l’allarme è rientrato. I ragazzi hanno insistito per venire in ospedale già ieri, volevano salutare Marí e stargli vicino in un momento complicato". "I ragazzi sono sotto shock - ha concluso l’ad -. Non sappiamo se la nostra richiesta sarà accolta o meno".