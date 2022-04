Galli (virologo): “Spero rimanga l’obbligo di mascherine negli stadi”

L'ex direttore di Malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano commenta le nuove direttive dal primo maggio: "Trovo che sia una buona idea mantenere il limite nelle situazioni in cui, seppure non al chiuso, la gente si affolla"

Nuove regole in arrivo dal primo maggio per il Covid-19 , e riguardano tutte l'utilizzo della mascherina . Dopo, quindi, la capienza al 100% negli stadi , ci potrebbero essere ulteriori cambiamenti per i tifosi che vogliono incitare la propria squadra. A commentarli, all'Adnkronos, Massimo Galli . "Spero che rimanga l'obbligo di mascherine negli stadi. Luoghi che, per quanto all'aperto, vedono le persone ammassate una sull'altra. Persone che urlano, strillano, cantano. Situazioni più che a rischio con un virus diventato così diffusivo nelle ultime varianti", ha detto l'ex direttore di Malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano.

"Trovo che sia una buona idea mantenere il limite in queste situazioni e in tutte quelle situazioni in cui, seppure non al chiuso, la gente tende ad affollarsi. Mi auguro, in ogni caso, che siano gli stessi cittadini a pensare alla mascherina come uno strumento di protezione individuale e l'utilizzino con raziocinio e responsabilità, proteggendo sia se stessi che gli altri», ha concluso poi il medico.