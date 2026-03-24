Galles-Bosnia, tensioni prima del playoff mondiale: al centro c’è l’ex Roma Tahirovic

Benjamin Tahirovic è il protagonista delle tensioni che stanno anticipando il match dei playoff mondiale tra Galles e Bosnia. Il centrocampista ex Roma è uno dei giocatori più importanti del Brondby (massima serie danese) con il quale ha disputato 27 partite in stagione ma nelle ultime settimane il rapporto con l'allenatore Steve Cooper (gallese) è precipitato. Il motivo? Sembrerebbe proprio il playoff mondiale. Nelle ultime quattro partite infatti, Tahirovic ha giocato appena 13 minuti sfogandosi telefonicamente con il ct bosniaco Barbarez che ha puntato il dito proprio contro Cooper: "Tahirovic mi ha riferito cose al limite dell'incredibile, che probabilmente sono strettamente connesse con la nazionalità del suo allenatore di club. Anche perché Cooper gli ha augurato buona fortuna per tutto, ma non per la nazionale". Sempre secondo la ricostruzione di Barbarez inoltre, l'ex giallorosso avrebbe ricevute delle rassicurazioni sul fatto che "tutto sarebbe tornato alla normalità, ma solo dopo la sosta". Accuse gravissime alle quali il Brondby ha prontamente risposto: "La decisione di escludere Tahirovic è di natura disciplinare e non ha niente a che vedere con le nazionali. Questo genere di provvedimenti non spettano esclusivamente all'allenatore, ma anche al club e alla dirigenza". Il clima dunque è rovente. Le partite dei playoff sono molto delicate e portano con sé diverse tensioni, l'Italia lo sa bene. A stemperare gli animi però ci ha pensato lo stesso Tahirovic che nelle ultime ore ha chiesto scusa all'allenatore Cooper spiegando di essere stato frainteso dal ct bosniaco. Giovedì ci sarà la resa dei conti in campo in una sfida che vedrà l'Italia spettatrice interessata.