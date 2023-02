Galatasaray, Zaniolo segna in amichevole contro l’Alanyaspor

Nicolò Zaniolo segna il suo primo gol in Turchia. L'ex attaccante della Roma, entrato in campo al minuto 80 dell'amichevole contro l'Alanyaspor di Farioli, è andato in rete al 94' con la maglia del Galatasaray fissando il punteggio finale sul 4-2. Il classe 1999, dopo aver ricevuto la palla in profondità sul filo del fuorigioco, si è liberato con un dribbling dell'estremo difensore avversario e poi ha segnato a porta vuota con il sinistro.