Gabbiadini: “Punto meritato, siamo più tranquilli. Ora penso alla Nazionale”

Le parole dell'attaccante dopo il gol del pareggio

La Roma si rovina il Natale e non dà continuità alla vittoria di Bergamo contro l'Atalanta. All'Olimpico finisce 1-1 con la Samp. A fine partita le parole di Manolo Gabbiadini , decisivo con il suo quinto gol consecutivo.

Cinque gol nelle ultime cinque, che peso ha questo gol? La cosa più importante è il pareggio. Meritavamo il punto così come domenica scorsa le cose sono andate come non dovevano. Abbiamo perso qualche punto di troppo ma stavolta è andata bene.