Fuorigioco Acerbi: Pairetto e Nasca sospesi fino al termine della stagione

Fermato il gruppo arbitrale dopo il gol irregolare del difensore della Lazio nel match contro lo Spezia di questa giornata di Serie A

Secondo quanto riportato dall'ANSA, Pairetto e Nasca saranno sospesi fino al termine della stagione a causa dell'errore evidente avvenuto in Spezia-Lazio di questa giornata di campionato, in cui Acerbi segna per i biancocelesti la rete decisiva in netto fuorigioco che regala la vittoria alla squadra di Sarri. Fermati dunque sia l'arbitro che il Var della gara, entrambi considerati colpevoli dell'accaduto.