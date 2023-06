Frosinone, trovato il sostituto di Grosso: Di Francesco sarà il nuovo allenatore

Eusebio Di Francesco torna a sedersi su una panchina dopo essere rimasto fermo dall'agosto del 2021 in seguito all'esonero dall'Hellas Verona. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'ex Roma e Sassuolo ha raggiunto un accordo con il Frosinone, club che ha vinto l'ultimo campionato di Serie B e ottenuto la promozione in A. Dopo la decisione di Fabio Grosso di non rinnovare il contratto in scadenza, il presidente della società Maurizio Stirpe e il direttore tecnico Guido Angelozzi hanno scelto e trovato l'accordo con Di Francesco. Nella stagione 2017/2018 ha allenato la Roma, che arrivò in semifinale di Champions. L'incontro di oggi con il direttore ha dato esito positivo. I due in precedenza avevano già lavorato insieme a Sassuolo.