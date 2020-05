Francia, stabilita la data di partenza per la Ligue 1 2020-21. Ma serve il via libera dell’Uefa

La LFP ha deciso: la stagione 2020-21 in Francia comincerà il prossimo 22 agosto con la ripartenza del nuovo campionato di Ligue 1. A renderlo noto è la lega francese tramite un comunicato ufficiale, spiegando come la decisione sia stata presa dopo aver consultato anche le emittenti televisive. La Ligue 2 invece inizierà il giorno dopo, il 23 agosto. Non essendo però ancora chiare le date di Champions ed Europa League, non è possibile ufficializzare definitivamente questa decisione. Al riguardo si attendono linee guida dall’Uefa.