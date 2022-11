Francia, scoppia il caso Veretout: tra i convocati perché “raccomandato”

Il magazziniere dei Bleus è anche team manager dell'agenzia che rappresenta gli interessi del calciatore ex Roma

Anche Jordan Veretout farà parte della Francia che parteciperà al Mondiale Qatar 2022, ma la sua convocazione ha scatenato oltralpe un putiferio. Come riporta Le Monde, l'ex centrocampista della Roma sarebbe un raccomandato. L'uomo della discordia è Bachir Néhar, magazziniere dei Bleus e dal 2020 "team manager" della VV Consulting, società di consulenza e management sportivo VV Consulting, creata dall'uomo d'affari russo ed ex presidente del Monaco Vadim Vasilyev, che ha gestito il passaggio di Veretout dalla Roma al Marsiglia. Proprio per la presenza di Néhar viene ipotizzata l'esistenza di un "conflitto d'interesse".