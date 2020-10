Fornero: “Meglio chiudere il calcio che le scuole, si gioca con il futuro dell’Italia”

Elsa Fornero senza mezzi termini contro il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini. In un intervento su La7, l’ex Ministro del Lavoro ha commentato la situazione del calcio in Italia con la pandemia in corso: “Il ct della Nazionale Mancini ha detto che il calcio è un diritto, come la scuola. No! Un paese che pensa questo sbaglia e un allenatore che pensa questo sbaglia e dà un messaggio sbagliato. Avrei cominciato chiudendo il calcio. Meglio chiudere il calcio che le scuole. Si gioca con il futuro del paese”.