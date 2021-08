Fonseca rifiuta l’Atlanta United e aspetta una chiamata da un club europeo

L'ex allenatore della Roma ha rinunciato a un contratto triennale

Nei giorni scorsi Paulo Fonseca è stato a colloquio con il presidente dell'Atlanta United, ma, come riporta Record.pt, alla fine avrebbe declinato la proposta della franchigia americana. I dirigenti lo avevano scelto per il suo stile di calcio offensivo e gli avevano presentato un contratto di tre anni e mezzo.Fonseca però avrebbe rifiutato perché, per motivi personali e professionali, preferisce continuare ad allenare in Europa e resta in attesa di una chiamata.