Fonseca, dal Portogallo: l’ex allenatore della Roma è vicino al Lille

Il tecnico portoghese è il favorito per sostituire Jocelyn Gourvennec. L’accordo potrebbe essere trovato in breve tempo, anche se l’addio dell’attuale mister non è stato ancora ufficializzato

Paulo Fonseca potrebbe ripartire dal Lille. Secondo quanto riportato dal sito A Bola, il tecnico portoghese è il favorito per sostituire Jocelyn Gourvennec. L’accordo potrebbe essere trovato in breve tempo, anche se l’addio dell’attuale mister non è stato ancora ufficializzato. L'ex tecnico della Roma non ha più allenato dopo l'addio al club giallorosso dell'anno scorso e potrebbe ripartire dalla Francia. Proprio dal Lille sta arrivando il terzo acquisto per Mourinho, infatti Celik è sempre più vicino. Manca l'accordo economico con il club della Ligue 1 che chiede circa 10 milioni di euro per il terzino destro.