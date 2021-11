Fonseca ancora vicino alla Premier: dopo il Newcastle c’è l’Aston Villa

Il mercato delle panchine in Inghilterra è in continuo movimento. Dopo Conte al Tottenham è il turno dell'ex allenatore della Roma, che potrebbe arrivare all'Aston Villa nei prossimi giorni

Paulo Fonseca dopo aver lasciato la guida della Roma sembrava potesse approdare in Inghilterra. Nelle scorse settimane era stato accostato alla panchina del Newcastle. Affare che non è andato a buon fine, ma per il portoghese si apre una nuova pista sempre in Premier League. Fonseca potrebbe allenare l'Aston Villa, come riporta il Daily Mail. Il portoghese dovrebbe sostituire infatti Dean Smith sempre più vicino all'esonero dopo quattro sconfitte consecutive, l'ultima in casa contro il West Ham.