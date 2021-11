Florenzi: “Sono al Milan perché mi hanno voluto più di chiunque altro”

Le parole del terzino rossonero: "Quando penso al Milan mi vengono in mente i numerosi campioni che hanno vestito questa maglia"

Alessandro Florenzi, attualmente in forza al Milan ma di proprietà della Roma, ha rilasciato a Skrill un'intervista parlando dell'indimenticabile estate vissuta in 'azzurro' e di ciò che lo ha spinto a lasciare la Capitale per unirsi ai rossoneri. "Sono venuto qui perché hanno dimostrato di volermi più di chiunque altro. Quando penso al Milan mi vengono in mente i numerosi campioni che hanno vestito questa maglia - ha detto il terzino-, ho la fortuna di poter dialogare con Paolo Maldini. Una leggenda dello stesso calibro di Totti e De Rossi". Sulla vittoria a Euro 2020: "Portare a casa un trofeo con la propria Nazionale è un'emozione incredibile. Abbiamo passato 50 giorni insieme diventando una famiglia".