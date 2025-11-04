Fiorentina, ufficiale l’esonero di Pioli: squadra affidata ad interim a Galloppa

Finisce l'avventura di Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina. L'ex Milan lascia la squadra all'ultimo posto, di seguito il comunicato ufficiale del club: “ACF Fiorentina comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. La Società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la professionalità dimostrata nel corso del loro lavoro. La guida tecnica della Prima Squadra è stata, temporaneamente, affidata, a partire dall’allenamento di questo pomeriggio, a Mister Daniele Galloppa“. Uno tra D'Aversa e Vanoli prenderà il posto di Pioli alla guida della Fiorentina.