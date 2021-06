Fiorentina, ufficiale: Italiano è il nuovo allenatore

La società viola ha nominato la nuova guida tecnica per la prossima stagione

La Fiorentina ha reso noto di aver messo sotto contratto Vincenzo Italiano come nuovo allenatore della squadra viola a partire dal 1° luglio 2021 fino a giugno 2023. Il mister lascia lo Spezia dopo 2 anni, con cui ha raggiunto una promozione in Serie A nella stagione 2019/20 e un 15° posto lo scorso anno. Italiano succede in ordine di tempo a Gennaro Gattuso, anche se l'avventura dell'ex allenatore del Napoli sulla panchina della Fiorentina non è mai cominciata ufficialmente, dopo il clamoroso addio dopo appena ventitré giorni dalla firma sul contratto.