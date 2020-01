Colpo a centrocampo per la Fiorentina. I viola, protagonisti assoluti di questi ultime ore di mercato, hanno appena ufficializzato l’acquisto, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, di Alfred Duncan dal Sassuolo. L’ex Inter lascia quindi il club emiliano – prossimo avversario della Roma in campionato – e si trasferisce alla corte di Beppe Iachini. Ma non è finita qui, sullo sfondo si avvicina anche Amrabat dell’Hellas Verona.