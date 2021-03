Fiorentina, Prandelli si dimette: Iachini torna in panchina

Salta ancora la panchina della Fiorentina. Secondo quanto riporta Sky Sport Cesare Prandelli ha rassegnato le sue dimissioni e non allenerà più la viola. Al suo posto tornerà Giuseppe Iachini, atteso in serata per riprendere in mano la squadra e guidarla così fino a fine stagione. La decisione dell’ex tecnico tra le altre di Roma e Genoa è arrivata dopo la sconfitta maturata contro il Milan, dove Vlahovic e compagni erano riusciti anche ad andare in vantaggio salvo poi concedere ai rossoneri la rimonta completa. Iachini torna sulla panchina della Fiorentina dopo l’esonero dello scorso novembre, quando la dirigenze aveva deciso di allontanarlo per dare fiducia all’ex Prandelli. Ora il compito di traghettare la squadra verso la salvezza, prima che l’estate possa permettere a Commisso di ripartire con un nuovo progetto tecnico.