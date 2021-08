Fiorentina, Italiano: “Roma fortissima, Mou un grande. Ma vogliamo partire bene”

Il tecnico dei viola alla vigilia della partita contro i giallorossi: "Vlahovic tratta il rinnovo, non ci sono problemi sulla sua permanenza e presenza domani"

Redazione

Italiano presenta Roma-Fiorentina. Il tecnico dei viola ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida di domani sera alle 20.45 allo stadio Olimpico. Ecco le sue parole.

Come sta immaginando la prima sfida della Fiorentina contro la Roma di Mourinho? La sto sognando per come la sognano tutti gli allenatori che preparano una gara così importante. Abbiamo cambiato tanto, sarà il nostro primo esame contro una squadra fortissima, guidata da un grandissimo allenatore. Ci siamo preparati con la giusta attenzione, cercheremo di mettere in difficoltà la Roma. Vogliamo partire con il piede giusto.

Giocare con il mercato ancora aperto? La situazione di Vlahovic, rispetto all'ultima conferenza, non è cambiata. Dusan sta trattando il rinnovo con la società, è convinto della società e non ci saranno problemi perché il ragazzo è forte e concentrato. Per quanto riguarda la sua presenza e la sua permanenza non ci sono problemi.

Che Fiorentina vuole vedere? Prima di tutto la Fiorentina deve proporre quello che fa durante la settimana nel migliore dei modi, con furore e qualità. Poi cercheremo di portare a casa il risultato, da domani contano i risultati. Dobbiamo sempre aver voglia di avere il pallone fra i piedi per cercare di andare a far male all'avversario. Sono contento per come si sono integrati i nazionali con il gruppo. Domani voglio vedere la giusta mentalità, come abbiamo fatto in Coppa Italia.

Come sta trovando Dusan Vlahovic in questi giorni? Nella trattativa per il rinnovo è una questione che riguarda solamente Dusan e la Fiorentina. Il ragazzo vuole rimanere, la società lo vuole trattenere. Sta trattando con serenità, con Vlahovic parlo spesso, in questo momento è al 100% della Fiorentina e sono convinto che lo sarà anche in futuro.

Con la Roma pensa al tridente visto in Coppa Italia? Sono arrivate indicazioni importanti dalla gara di Coppa. Per quanto riguarda la formazione, io ho sempre tantissimi dubbi. Ci prepariamo per essere tutti pronti, in questo momento ho diversi dubbi visto l'avversario. Sarà sempre così, dalla prima gara. Mi piace mescolare durante la settimana, anche se ovviamente qualcuno si guadagna sempre la conferma. Speriamo di avere meno dubbi domani sera, fare le scelte giuste e sbagliare il meno possibile.

È soddisfatto di come la squadra ha appreso le suo teorie tattiche e di gioco? Per mettere in difficoltà la Roma, dovevamo accelerare con la testa e con le gambe. I ragazzi lo hanno percepito, quella di domani sarà una gara dove bisogna andare forte. Saranno tutte battaglie, da affrontare con il coltello fra i denti. Vediamo se saremo bravi a superare il primo esame.

Contro la Roma si aspetta una gara più tattica o fisica? Cosa l'ha colpita della squadra di Mourinho? La Roma è una delle squadre più forti del campionato, ha giocatori di livello altissimo. Gente di grande valore, dobbiamo stare attenti. Se gli lasci campo sonno far male. Sarà una delle protagoniste di questo campiono. Sono molto pericolosi sulle palle inattive, dobbiamo stare attenti e concedere il meno possibile. Se non affronti la Roma con la giusta concentrazione, ti mette in difficoltà sotto tutti i punti di vista.