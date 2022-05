Fiorentina, Italiano: “In Conference proveremo a rifare il percorso della Roma”

Il tecnico: "Lottare per vincere un trofeo è sempre uno dei massimi obiettivi"

"Si perderanno giocatori in prestito e in scadenza di contratto, bisognerà sostituirli. Quest’anno se c’è una cosa che ci ha trascinati è lo spirito di gruppo. Qualcuno lo dobbiamo sostituire, adesso cerchiamo di non sbagliare: andranno inseriti in un progetto che ha portato grandi risultati bisogna stare attenti e cercare di migliorare per provare a rifare il percorso della Roma, lottare per vincere un trofeo è sempre uno dei massimi obiettivi" ha detto Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ai microfoni di Sky al termine della vittoria sulla Juventus che ha qualificato i viola per la Conference League.