Fiorentina, Italiano diventa Mourinho: in vespa come lo Special One – FOTO

Il tecnico in sella allo scooter che è diventato un murale a Testaccio. L'esordio in campionato è sempre più vicino

Sarà che a Firenze si respira già l'aria della prima di campionato, ma i social della Fiorentina si divertono accostando il nuovo tecnico Italiano a José Mourinho. Come? Facendo "salire" l'allenatore sulla vespa diventata iconica (e anche un murale a Testaccio) sulla quale lo Special One si è anche fatto immortalare in un video girato a Trigoria pochi giorni dopo il suo arrivo. Il fotomontaggio è stato pubblicato sui social: Italiano indossa una sciarpa viola e guida una vespa proprio come Mourinho. Una vespa però tutta viola e con lo stemma della Fiorentina. Il campionato è alle porte e l'appuntamento è già sul calendario: 22 agosto alle 20.45 allo stadio Olimpico.