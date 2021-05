Fiorentina, è ufficiale: Gattuso è il nuovo allenatore

Il tecnico si accasa in Toscana dopo la separazione con il Napoli: accordo biennale con opzione a 2,5 milioni netti a stagione

Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Fiorentina. L'ex tecnico del Napoli, che soltanto qualche giorno fa ha concluso la stagione al quinto posto per poi salutare il club partenopeo, ha accettato la corte spietata di Rocco Commisso. Accordo raggiunto sulla base di un contratto biennale con opzione per il terzo anno a 2,5 milioni netti a stagione. A questo si aggiungono le innumerevoli garanzie tecniche, tra cui la promessa di tenere i big e fare uno sforzo importante per non far partire la stella Vlahovic, attaccante che piace anche alla Roma. Gattuso era stato accostato anche alla Lazio, ma i Viola hanno bruciato la concorrenza.