Fiorentina, Commisso: “Taglio stipendi? Juve esempio per tutti. Questo campionato rischia di terminare”

Nella giornata di sabato la Juventus ha deciso di sospendere gli stipendi ai propri calciatori, andando così a risparmiare 90 milioni di euro in quattro mesi. Oggi Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di GR Parlamento proprio su questa tematica molto delicata. Queste le sue parole:

“Quella della Juventus è una buona iniziativa, anche noi stiamo studiando un’azione per il bene del club e per il nostro futuro. La Juve è un esempio per tutti, Fiorentina compresa, ma non abbiamo ancora preso in tal senso una decisione La cosa buona di questo trauma è che ognuno si è avvicinato di più alla squadra e che la Fiorentina si è fatta umanamente più forte. Grazie a Dio i 5-6 casi che abbiamo avuto sono risolti, le cose a Firenze stanno andando bene. Però l’emergenza non è finita, non sappiamo ancora quando arriveremo a zero casi: speriamo che al Sud, che non ha le attrezzature del Nord, il virus non arrivi. Ripresa del campionato? Oggi pensiamo alla salute, poi parleremo di calcio. Vedremo se ci si potrà allenare, ma c’è una grande possibilità che questo campionato non possa terminare”.