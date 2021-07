Fiorentina, Burdisso è il nuovo Direttore Tecnico

In viola ritroverà Daniele Pradè, che l'ha portato alla Roma nel 2009

Nicolas Burdisso è il nuovo Direttore Tecnico della Fiorentina. Dopo la sua avventura al Boca Juniors come ds, dove ha avuto modo di ricongiungersi con il suo ex compagno di squadra Daniele De Rossi, l'argentino ritorna in Italia. Ritroverà Daniele Pradè, che l'ha portato alla Roma nel 2009. Lo ha fatto sapere il club Viola attraverso un comunicato: