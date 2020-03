Filippo Inzaghi: “I campionati vanno conclusi, anche ad agosto”

Filippo Inzaghi dice la sua sulla ripresa del campionato. L’ex attaccante e attuale allenatore del Benevento (squadra dominatrice della Serie B, prima dello stop aveva venti punti di vantaggio sulla seconda) ne ha parlato a Sky Sport. Ecco le sue parole: “Parlare di calcio ora è difficile. Abbiamo fatto tutti un passo indietro rispetto alla salute. Quando tutto finirà noi vogliamo ricominciare a giocare. È la cosa più giusta. Vogliamo finire quello che abbiamo fatto in questi 8 mesi. L’interesse maggiore ora è quello della salute. Siamo però pronti a giocare a giugno, luglio, agosto. Se non fosse così ci sarebbero diatribe nei tribunali e qualche società scomparirà e il calcio perderebbe due anni e non due mesi. Noi meritiamo di giocare la Serie A. Per il bene di tutto il sistema si deve giocare. Un allenatore deve sempre crescere e aggiornarsi. Mi sono preso tante soddisfazioni, ma sapevo al mestiere difficile a cui andavo incontro. Vincere il campionato di Serie B a febbraio è qualcosa di irripetibile”.