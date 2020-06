FIGC, pugno duro per chi non rispetta il protocollo: ipotesi di esclusione dal campionato

La Federazione Italiana Giuoco Calcio sembra decisa a utilizzare la linea dura per far rispettare la sicurezza e la salute. Anche e soprattutto in Serie A. Secondo quanto riporta sportmediaset infatti la FIGC vorrebbe avanzare la proposta di esclusione dal campionato per quelle squadre che non rispetteranno minuziosamente e alla lettera il protocollo. Una ipotesi, avanzata durante la riunione post Comitato di Presidenza, che verrà discussa nel dettaglio durante il Consiglio federale di lunedì prossimo. Al momento gli ispettori della Procura federale stanno continuando i controlli in tutti i centri sportivi di Italia e fin qui non sono state riscontrate violazioni di alcun tipo.