Figc, Gravina: “La ripresa del calcio è un messaggio di speranza per tutta Italia”

“La ripartenza del calcio rappresenta un messaggio di speranza per tutto il Paese. Sono felice e soddisfatto, è un successo che condivido con il ministro per lo Sport Spadafora e con tutte le componenti federali”. Queste le parole del numero uno della Figc, Gabriele Gravina, al termine della conference call con il Governo che ha decretato la ripartenza del calcio italiano. Il presidente della federazione ha poi aggiunto: “Il nostro è un progetto di grande responsabilità perché investe tutto il mondo professionistico di Serie A, B, C e, auspicabilmente, anche la Serie A femminile”.