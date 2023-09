Figc, Gravina: “Il tempo delle riforme è ora”

"Il tempo delle riforme è ora. Sono soddisfatto della posizione di Balata, purché tutti quelli che hanno responsabilità nel mondo del calcio siano disposti a fare un passo indietro per farne dieci in avanti. Lo ripeto da 5 anni eppure tutti i tentativi finora sono falliti per la mancata volontà delle componenti che, avvalendosi dal blocco per l'obbligo d'intesa a modificare le norme, hanno sempre anteposto interessi di parte invece di privilegiare una visione di sistema", ha detto il presidente della Figc Gabriele Gravina come riporta da SportMediaset.