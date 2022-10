Figc, Gravina: “A De Rossi dico grazie per quello che ha dato alla Nazionale”

“A Daniele De Rossi faccio un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura professionale. - ha detto presidente federale Gabriele Gravina - Nella convinzione che l’esperienza maturata nel Club Italia gli sarà molto utile, lo ringrazio per l’impegno e la passione con cui ha sempre onorato la maglia azzurra regalandosi e regalandoci tante soddisfazioni”. L'ex centrocampista della Roma ha lasciato lo staff di Roberto Mancini per diventare il nuovo allenatore della Spal.