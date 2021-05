FIGC, calciomercato estivo dal 1° luglio al 31 agosto

La sessione invernale invece sarà dal 3 al 31 gennaio 2022

Nel Consiglio Federale della FIGC,+ sono state stabilite le date ufficiali del calciomercato. La sessione estiva sarà dal 1° luglio al 31 agosto, con possibilità di depositare accordi preliminari dal 24 maggio. La sessione invernale invece sarà dal 3 gennaio al 31 gennaio 2022. In merito ai trasferimenti, sarà sancito il blocco per le società di Serie A e B che dovessero superare il monte contrattuale previsto dai contratti pluriennali in essere per la prossima stagione, senza presentare adeguate garanzie bancarie a copertura. Confermate, in ottica Superlega, le norme che vietano l’iscrizione a competizioni non riconosciute da Uefa e Fifa, pena la decadenza dell’affiliazione.