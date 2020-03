Fifa, ipotesi calciomercato esteso al 31 dicembre

La crisi sanitaria scatenata dal coronavirus si riversa anche sull’economia dei club di calcio. Per fare fronte all’emergenza ed adottare un metro di giudizio uniforme in tutto il territorio europeo, la Fifa pensa ad una finestra di calciomercato estesa al 31 dicembre 2020. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese “L’Equipe”, la concreta possibilità di attuare il piano potrebbe verificarsi nel caso in cui le Leghe Nazionali riuscissero a concludere la stagione ora “in corso”.