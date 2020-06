FIFA, Infantino: “Lavoriamo per riportare i tifosi negli stadi”

Molte squadre sono preoccupate per gli stadi vuoti alla ripresa dei campionati. “E’ terribile non avere i tifosi: è un qualcosa che cambia una partita, la rende più triste e meno emotiva” questa l’opinione di Paulo Fonseca. Su questo tema è voluto intervenire anche Giovanni Infantino. Il presidente della Fifa in un videomessaggio indirizzato alle 211 federazioni ha spiegato la situazione. Queste le sue parole:

“Su un argomento molto importante, cioè il calendario delle partite internazionali, sono felice di informarvi che abbiamo fatto buoni progressi. Confrontandoci con le diverse parti interessate, siamo più vicini a presentare una soluzione equilibrata, che tenga conto delle sfide e delle esigenze di tutti. Avete visto le raccomandazioni mediche che abbiamo presentato la scorsa settimana, a supporto della roadmap per il riavvio delle competizioni, che tengano presente il principio più importante: la salute viene prima di tutto! Anche la nuova possibilità di effettuare cinque sostituzioni ha lo stesso scopo: proteggere la salute, in questo caso dei nostri giocatori. La salute pubblica deve restare la nostra priorità, senza dimenticare il benessere di giocatori, arbitri e tutti coloro che partecipano a ogni attività calcistica. Il calcio è già ricominciato o sta per farlo in diversi paesi. Questa regala speranza per il futuro a noi e a tutti gli appassionati del mondo. Tuttavia, dobbiamo anche comprendere e rispettare decisioni diverse da questa, specie da parte di coloro fra noi che hanno ancora bisogno di tempo per assicurarsi che la ripartenza avvenga in modo sicuro per tutti. Ognuno di voi ha il mio sostegno e il sostegno della FIFA. Non c’è una sola risposta giusta da dare a tutte le situazioni. Ogni paese è diverso perché ha contesti diversi e nessuno meglio di voi conosce il modo migliore per affrontare questa enorme sfida. Tolleranza e comprensione sono importanti, specialmente in questi giorni. E non dimentichiamoci che ci deve essere sempre uno spazio per i tifosi. Il calcio senza spettatori non è ovviamente lo stesso, ma bisogna avere pazienza nel considerare il momento giusto per riportare i tifosi negli stadi. Continueremo a lavorare instancabilmente, ma anche con discrezione e rispetto per andare oltre queste misure temporanee, e per poter garantire che i tifosi siano riammessi in modo sicuro e responsabile negli stadi. Cari amici, questo è il momento di lavorare insieme, di condividere esperienze e di aiutarsi a vicenda“.