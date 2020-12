Fienga acquisice la maggioranza di Red Public, la società di consulenza tutta al femminile

Guido Fienga ha acquisito la maggioranza della società Red Public, diventando presidente del Consiglio d’amministrazione. Giada Maldotti, la fondatrice, sarà amministratrice delegata.

Red Public è la prima società di consulenza strategica al 100% femminile. “Ho voluto investire sul talento femminile perché ritengo che in Italia oggi non si faccia abbastanza per creare le vere basi per l’uguaglianza di genere – le parole del Ceo della Roma -. La disuguaglianza di genere è una delle cause principali del collasso del sistema economico del nostro paese. Red Public è un progetto che non ha eguali e credo possa fare la differenza in un mondo che ancora oggi purtroppo guarda alle donne, alle professioniste, non con la stessa attenzione dei colleghi”.

Il lavoro di Red Public si sviluppa in quattro aree di competenza: iniziative per inclusività e gender equality, strategie brand e corporate, trasformazione tecnologica e digitale, ingegnerizzazione dei processi e gestione del cambiamento con all’attivo clienti nell’ambito delle telecomunicazioni, energia, settore bancario, moda e lusso, retail e pubblica amministrazione.