Feyenoord-Lazio, trasferta vietata anche ai tifosi biancocelesti

Continua l'alta tensione tra i tifosi del Feyenoord e le due squadre della Capitale. Così come successo con la Roma lo scorso anno in Europa League, anche per ai laziali è stata vietata la trasferta in Olanda per il match di Champions League in programma il prossimo 25 ottobre. La decisione è stata presa dalle autorità locali preoccupati dalla forte rivalità tra le due tifoserie. Lo stesso avverrà, a parti invertite, quando le squadre si affronteranno all'Olimpico. In questo caso, la scelta è stata dettata anche dal precedente del 2015, quando alcuni tifosi del Feyenoord danneggiarono la celebre Barcaccia di Piazza di Spagna.