José Mourinho, durante un'intervista a Sport Tv, ha discusso del mercato del Fenerbahce, evidenziando le difficoltà nel convincere giovani giocatori portoghesi a trasferirsi nel campionato turco. L'allenatore ha citato l'esempio di Joao Neves, 19enne centrocampista del Benfica, affermando: "Non verrebbe mai al Fenerbahce in questo momento". Mourinho ha spiegato che la Turchia è fuori dalle ambizioni dei giocatori più giovani e che il club turco si trova in difficoltà anche con i giocatori già presenti nella Super Lig: "I giocatori che invece sono già del nostro campionato e che mi convincono sono al di sopra delle nostre possibilità". Il problema, secondo lo Special One, è anche di natura economica: "Il mercato si è appena aperto e quelli che cerchiamo costano tanto". Queste parole sottolineano le sfide che Mourinho e il suo nuovo club devono affrontare per rinforzare la squadra e competere ad alti livelli.