VIDEO - De Rossi: "Non sono stupido. I tifosi ameranno sia me che Mourinho"

Continuano i problemi in Turchia per José Mourinho. Dopo aver eliminato - non senza difficoltà - il Lugano nel secondo turno di qualificazione alla prossima edizione della Champions League, è arrivata la sconfitta contro il Lille di Bruno Génésio. Comincia nel peggiore dei modi il terzo turno di playoff per il Fenerbahce, che perde al 91' con un gol deviato di Zhegrova dopo aver riagguantato il pareggio dieci minuti prima. Ora lo Special One rischia davvero di scendere in Europa League e affrontare la Roma dopo solamente un anno dal suo addio: se non dovesse arrivare una vittoria al ritorno, la squadra turca parteciperebbe alla stessa competizione dei giallorossi. Un Fenerbahce-Roma allo Stadio Olimpico il prossimo ottobre sarebbe senza dubbio interessante.