Fantacampionato: regolamento, iscrizione, premi. Tutto sul fantaconcorso Gazzetta

Manca sempre meno al ritorno della Serie A e con lei l'immancabile Fantacampionato della Gazzetta dello Sport che quest'anno sarà il più ricco di sempre. Il montepremi complessivo infatti sarà di ben 300 mila euro e oltre due mila premi. Le notizie però non sono finite qui perché in questa stagione, si potrà giocare ogni giorno grazie ai tre nuovi giochi che si aggiungono al già citato Fantacampionato e al Testa a Testa: si tratta di FantaMarket,FantaDuello e Fanta5. Ecco un recap del regolamento e una guida su come iscriversi. Utile per i veterani, fondamentale per chi si approccia al gioco per la prima volta.