Fair play: ora l’Uefa mette nel mirino le plusvalenze fittizie. Problemi per le italiane?

Il regolamento del fair play finanziario è in continua evoluzione e, un po’ come il paniere dell’Istat, si adegua alle consuetudini del momento. Dopo le sponsorizzazioni gonfiate, che hanno portato alla stangata del Manchester City, ora l’Uefa ha messo nel mirino le plusvalenze, specie quelle fittizie o, per usare un eufemismo, non proprio in linea con i valori di mercato, scrive gazzetta.it. I giocatori sono allo stesso tempo forza lavoro e asset patrimoniale e la loro cessione, quando crea una plusvalenza, cioè viene realizzata a un prezzo superiore al costo residuo (il prezzo d’acquisto, detratti gli ammortamenti), fa emergere entrate contabili preziose, a volte fondamentali, per rientrare nei parametri del fair play. Questo perché sono considerate “entrate rilevanti” ai fini del calcolo del pareggio d’esercizio. Tutte le squadre che vogliono partecipare alle coppe europee devono registrare una perdita massima aggregata di 30 milioni nell’arco del triennio. Il problema è che negli ultimi anni, proprio a causa di tali norme, i club fanno sempre più un uso assiduo delle plusvalenze, ormai fenomeno patologico e non fisiologico. Ecco perché il Club Licensing Committee dell’Uefa, commissione presieduta dal vicepresidente Michele Uva, farà qualcosa per evitare ricorsi eccessivi alle plusvalenze, per esempio limitandone la classificazione ad “entrate rilevanti”. In Italia tra i grandi club, in termini assoluti, i maggiori incassi da plusvalenze degli ultimi anni sono stati realizzati dalla Roma. Nel 2018-19 i giallorossi hanno registrato 130 milioni di plusvalenze, rinunciando ai vari Alisson, Manolas, Pellegrini, Strootman.