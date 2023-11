Expo 2030 snobba la Lazio: “Miriamo più in alto”. Lotito: “Non mi hanno risposto”

Le parole del presidente della Lazio: "Li ho chiamati quattro volte, nessuno mi ha risposto. Qualcuno non ha voluto, forse per non alimentare la polemica con la Roma"

Dopo la polemica per la partnership tra Roma e Riyadh Season, Claudio Lotito si era dichiarato disponibile a mettere il logo di Expo 2030 sulla maglia dei biancocelesti: "La Lazio metterà in atto ogni iniziativa possibile per sostenere la candidatura di Roma per Expo 2030". Ma dopo il suo annuncio non si è mosso nulla: "Nessuno mi ha inviato il logo di Roma Expo 2030. Li ho chiamati quattro volte, nessuno mi ha risposto. Mica posso mettere un marchio senza l’autorizzazione. Qualcuno non ha voluto, forse per non alimentare la polemica con la Roma", queste le sue parole riportate da Repubblica. Non si è fatta attendere la risposta da parte del Comitato promotore: "Le nostre trattative hanno mirato ai livelli più alti del calcio italiano".