Everton, per il dopo Ancelotti c’è anche Rudi Garcia

Il tecnico francese è reduce da un'annata deludente al Lione ed è potrebbe cercare riscatto in Inghilterra. Contatti in corso tra le parti, resta in pole Manuel Pellegrini

L'Everton sta cercando un degno erede di Carlo Ancelotti, e uno dei nomi graditi dal club inglese sarebbe quello di Rudi Garcia. L'ex allenatore della Roma aveva annunciato nelle scorse settimane il suo addio al Lione, con il quale nell'ultima stagione ha clamorosamente mancato all'ultimo l'obiettivo della qualificazione in Champions League. Il tecnico francese è dunque alla ricerca di una nuova avventura per riscattarsi, e quella dell'Everton potrebbe essere una destinazione ideale. I contatti tra le due parti sono già avviati da qualche giorno: in pole resta Manuel Pellegrini.