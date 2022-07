Europeo Femminile, Italia-Islanda 1-1: in campo Linari, Di Guglielmo e Bartoli

L'Italia Femminile, dopo il pessimo esordio segnato dalla sconfitta per 5-1 contro la Francia, ha disputato la 2ª giornata della fase a gironi del Campionato Europeo Femminile contro l'Islanda. Le azzurre di Milena Bertolini hanno pareggiato 1-1. Al gol di Vilhjalmsdottir ha risposto la rete di Bergamaschi. Titolari e in campo per 90' le romaniste Elena Linari e Lucia Di Guglielmo. Capitan Elisa Bartoli è entrata al minuto 58 mentre l'altra giallorossa, Manuela Giugliano, è rimasta in panchina per tutto il match.