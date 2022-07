Europeo Femminile, Italia-Belgio: Di Guglielmo, Bartoli, Linari e Giugliano dal 1′

Alla nazionale azzurra di Milena Bertolini serve un'impresa questa sera per qualificarsi ai quarti della competizione

Le azzurre a Manchester, al City Academy Stadium, sono obbligate a vincere se vogliono sperare di qualificarsi ai quarti della competizione. Dopo il ko pesante all'esordio con la Francia (sconfitta per 5-1), l'Italia ha pareggiato 1-1 con l'Islanda. In questo momento le transalpine sono al comando del Gruppo D con 6 punti, già qualificate alla fase successiva. Segue l’Islanda a 2 punti, chiudono Belgio e Italia a quota 1. Il successo delle italiane questa sera potrebbe non bastare.