Europei Under 21, l’UEFA decide di usare il Var dai quarti di finale

Dai quarti di finale degli Europei Under 21 sarà usato il Var. La decisione della Uefa arriva dopo la partita di ieri tra Francia e Italia, caratterizzata da tre episodi "dubbi". Il ct Nicolato: "Scelta giusta ma avrei preferito che ci fosse dall'inizio". Gli episodi: all'inizio della ripresa della gara degli azzurrini contro la Francia un tocco di mano in area transalpina, quindi un fallo non fischiato in occasione dell'azione che ha portato i francesi sul 2-1 e un tiro di Bellanova che avrebbe superato la linea della porta difesa da Chevalier, che hanno spinto in molti a parlare di "risultato falsato".