Decisiva la prestazione di Lupo che salva due rigori, Rocca trasforma quello decisivo
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Mentre la Nazionale maggiore cerca di ripartire dopo l'ennesima delusione Mondiale, c'è gioia per gli Azzurrini di mister Franceschini. La selezione U17 riesce nell'impresa di approdare alla finale dell'Europeo di categoria, battendo la Spagna ai calci di rigore. L'Italia si si porta avanti nel primo tempo con un rigore trasformato da Croci (42'). Il pareggio degli spagnoli arriva al 77' con Urrestarazu. Il protagonista assoluto della lotteria dei calci di rigore è Lupo. L'estremo difensore, dopo aver parato un penalty nei regolamentari, ne salva altri due e Rocca trasforma quello decisivo. In finale c'è il Belgio ad attenderla dopo aver eliminato la Francia, match in programma domenica 7 giugno alle 19.
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