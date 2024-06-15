La Spagna parte forte agli Europei e schianta la Croazia all'esordio. Le 'furie rosse' vincono 3-0 grazie alle reti (tutte nel primo tempo) di Morata, Fabian Ruiz e Carvajal. Per Alvaro gol e infortunio. L'attaccante dell'Atletico Madrid e obiettivo di mercato della Roma è stato costretto ad uscire per un problema muscolare al 67'. Al 79' Petkovic ha sbagliato un rigore. Le due nazionali si trovano nello stesso girone dell'Italia che questa sera giocherà contro l'Albania e proverà a raggiungere a quota 3 la Spagna in classifica. Resta a zero la Croazia.