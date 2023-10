Europei 2032, è ufficiale: competizione assegnata a Italia e Turchia

Mancava solo l'ufficialità ed è arrivata in questi minuti. Gli Europei del 2032 sono stati assegnati all'Italia e alla Turchia. Lo scorso 12 aprile, era stato consegnato il dossier finale per la candidatura a ospitare Euro 2032. Al suo interno, la FIGC ha designato come future, possibili sedi di gara le città di: Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Verona. La lista andrà ristretta e la Uefa darà tempo ai due Paesi per presentare una lista composta da cinque sedi (più una di riserva).